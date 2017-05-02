ZTE Axon 8, TEENA’da Ortaya Çıktı

Şu anda, ZTE‘den A2018 model numaraları bir model TENAA da gözüktü ki büyük ihtimalle ZTE Axon 8. Yeni modelin özelliklerine bakılacak olunursa daha önce piyasaya sürülen Axon 7‘ye kıyasla büyük bir değişiklik yaşanmıyor. En önemli özellik çift arka kamera kullanılması.

Spesifikasyonlara gelince, ZTE A2018, Snapdragon 820 işlemci veya Snapdragon 821 işlemci kullanabilir ki ikincisi daha mümkün gözükmekte. 5.5 inç 2K OLED ekran, 4GB RAM, 64GB, 128GB ve 256GB dahili depolama alanları, 256GB’a kadar SD kart desteği bulunmkata. Cihaz 3320mAh kapasitesindeki bataryadan güç alıyor.

Çift arka kamera bu ZTE Axon 8‘in en büyük özelliği. Arka kameralar 1.5 kat optaik odaklanmayı destekleyen 20MP + 12MP çözünürlüğünde. Ön tarafta ise 8MP ön kamera kullanılmış. Parmak izi tarayıcısı cihazın arka yüzeyinde bulunuyor.

Genel olarak, ZTE Axon 8‘in tasarımının Axon 7‘den farkı yok, sadece ön hoparlör bağlantı noktası daha ayrıntılı.