ZTE Axon 9'un Fotoğrafları Sızdırıldı: Özellikleri ve Çıkış Tarihi

ZTE‘nin yetkililerinden biri Axon 9‘un bu yıl geleceğini doğruladı. Bugün bazı iddia edilen görüntülerin ve özelliklerin Weibo’da ortaya çıkması da bunun kanıtı oldu. Telefon hiç de beklediğimiz gibi değil!

QHD+ çözünürlüğüne ve 18:9 en-boy oranına sahip 6 inç AMOLED ekran bekleniyordu. Yüksek çözünürlüklü bir AMOLED 7 telefonun en önemli satış noktalarından biri olacaktı. Fakat fotoğraflarda ekranın altına bakarsanız bu Axon 9‘un kapasitif tuşlara sahip olduğunu göreceksiniz. ZTE Axon 9‘un söylentileri 18:9 ekran ve Snapdragon 845 işlemciyi bizlere gösteriyor. İki adet çift kamera kurulumu var. Arka kamera 20MP ana sensöre sahip (Axon 7s‘in Dual 12MP kamerasının yükseltilmiş hali) ve çift ön kamerası ise 13MP ana sensörü ile dikkat çekiyor.

Bir Snapdragon 845 çipi üst düzey model için 6GB RAM ve 128GB/256GB dahili bellek ile eşleştirilecek. 4GB RAM, 64GB depolama alanına sahip daha uygun bir model de satışta olacak.

ZTE Axon 9 modeli için söylenen fiyat aralığı 550 $ ile 630 $ arasında bir yerde. Sundukları özellikler için oldukça rekabetçi bir fiyat denebilir. Telefonun Android 8.0 Oreo ile birlikte sunulması ise kullanıcılar için teşvik edici.