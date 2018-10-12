ZTE Axon 9 Pro Fiyatları

ABD teknolojisinin yaptırımlarının kaldırılmasından sonra Axon 9 Pro ZTE‘nin ilk akıllı telefonu olacak. Telefon geçen ay yapılan IFA Berlin 2018 etkinliğinde oldukça hoş bir tasarımla ve pahalı bir fiyat etiketi ile bizlere sunuldu.

Şuan için Çin’de hala piyasaya sürülmedi fakat çok yakın zamanda satışa sunulacak. Axon 9 Pro ön rezervasyon faaliyetleri ZTE Mall sayfasında başladı. İşin ilginç tarafı ise yaklaşık 4 gün sonra sona erecek bir geri sayım içerir.

15 Ekim‘de geri sayım bittiği zaman telefon satışa sunulacak. Çin’in Ekim ayı ortasında piyasaya sürüleceğini belirtilen söylentilerle paralel bir tarih olduğunu görebiliyoruz. Rezervasyon sayfası hala fiyatını gizli tutuyor. 8GB+256GB modeli için x999 yuan’ın yanında belirtilen soru işaretinden bunu anlayabiliyoruz. Bununla birlikte 6GB+128GB sürümü Avrupa’da 649 Euro fiyat etiketi ile açıklandı. Çin’de fiyat biraz daha düşük olacaktır.

Axon 9 Pro’nun heyecanla beklenmesinin sebebi IP 68 seviyesindeki su ve toza dayanıklı olması, premium görünümlü yapıya ek olarak Snapdragon 845 yonga setini de içermesidir. Kamera kurulumunda ayrıca 20 MP+12 MP çift arka kamera ve 20 MP selfie kamerası bulunuyor.