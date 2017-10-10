Axon M, ZTE’nin katlanabilir akıllı telefonu kısa sürede Geekbench’de göründü.

Dün FCC listesiyle teyit ettiğimiz gibi Android 7.1.2 Nougat piyasaya sürüldüğünde tercih edilen işletim sistemi olacak.

Geekbench listesinde ayrıntılı olarak açıklanan diğer özellikler ise 4GB RAM ve Snapdragon 821 olması beklenen bir Qualcomm yonga setinde dört çekirdekli bir CPU kullandığını gösteriyor. Adreno 530 GPU‘nun çift 1080p ve 2,160 x 1,920 piksel çözünürlüğü olan ekranlarını kullanmada sorun yaşamayacağını umuyoruz.

Her zaman olduğu gibi, test edilen Axon M‘nin üretim durumunu bilmeden, herhangi bir sonuç çıkarmaktan kaçınmak en iyisidir. Buna göre, 1677 olan tek çekirdekli skoru, Snapdragon 820 ve Snapdragon 835’leri çalıştıran ZTE Axon 7 ve OnePlus 5 arasında sıralanıyor.

Beklenen diğer özellikler şunlardır:

32GB dahili depolama

Tek 20 MP kamera

3.120 mAh pil

Konsepte benzer şekilde 2011 yılında piyasaya sürülen Sony’nin Tablet P modelinde olduğu gibi, Axon M yıllarca yapılan mühendislik gelişmelerinden yararlanacak ve sonuç olarak daha iyi idam edilmelidir. Yeni bir konsept olsa da başarı oranı daha önceki denemelere göre biraz daha yüksek

Axon M‘nin 17 Ekim‘de Brooklyn’de düzenlenecek bir etkinlik sırasında tanıtılacağı için yakında her şeyi öğreneceğiz.