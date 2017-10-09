ZTE Axon M, katlanabilir çift ekranlı telefon olarak FCC tarafından sertifikalandı.

Katlanabilir, çift ekranlı ZTE Axon M artık ABD FCC tarafından sertifikalandırıldığından raflarda yerini almak için bir adım daha yaklaştı. Axon Multy kod adı verilen telefonun 17 Ekim’de Brooklyn‘de düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılması bekleniyor. En azından ilk başta AT & T’ye özel olacak ve perakende satış fiyatı 650 dolar olacak.

Telefonun iddialı olduğu ana özellik katlanabilir tasarımı olacak ve iki dokunmatik ekran ile birlikte gelecek. Katlandığında, Axon M’nin önünde ve arkasında bir ekran olacak. Kesinlikle yeni bir görünüm. Bunların her birinin 1080p (Full HD) çözünürlük ile birlikte geleceği söyleniyor. Açıldığında, 6,8 inçlik 2160×1920 çözünürlüğünde görüntüleme yüzeyine sahip olacaksınız.

FCC listesi Axon M adını onaylıyor ve model numarasının Z999 olacağını söylüyor. Ayrıca telefonun Android 7.1.2 Nougat‘ı çalıştırdığını ve ne yazık ki yeni Oreo’yu taşımayacağını ortaya koyuyor. Diğer genel özellikleri arasında, Snapdragon 820 işlemci, 4GB RAM, 32GB dahili depolama, 20 MP tek bir kamera ve 3.120 mAh pil yer alıyor.