ZTE Axon S Teknik Çizimleri Sızdırıldı!

ZTE Axon 10 Pro tasarımından hoşlanmıyor musunuz? Öyleyse, Çinli üreticinin tanıdık bir tasarıma sahip olan ancak telefonun yan tarafına sürgü ekleyen yeni görümü hoşunuza gidebilir. Yeni amiral gemisi Axon S oldukça güzel ve yenilikçi bir tasarıma sahip.

Aynı zamanda bazı şaşırtıcı özellikleri de var. Bugün yayınlanan tekniki çizimler de akıllı telefonun görünümünün oldukça harika olduğunu gösteriyor.

Geçen yıl Honor, Xiaomi ve Lenovo gibi üreticiler, kızak tasarımlı telefonlar piyasaya sürdü. Bu telefonlardan herhangi birini dikey olarak aşağı doğru kaydırırsanız, selfie kameralarını ve genellikle üst çerçevede bulunan ancak ekranın arkasına yerleştirilen sensörler ile karşılaşırsınız.

Telefonu yan tarafa doğru kaydırarak açtığınızda, dikey olarak yerleştirilmiş üçlü arka kamera kurulumunu gösteriyor. Sensörlerin altında bir Xenon flaş var. En altta ZTE Axon S yazısının yanı sıra 5x optik zoom, 48MP ana sensör ve ikincil 19MP sensör olduğu yazılıdır.

Axon S’nin tasarımı, telefon kapalıyken kameralardan hiçbirini göremediğiniz için gerçekten harika. Sırtı, herhangi bir işaretten yoksun olan siyah bir cam levhadır, ön kısmı ise altta ince bir çerçeve bulunan muhteşem bir AMOLED ekrandır.

Ekranın içi parmak izi tarayıcı var. Kaynak ayrıca, Axon S’nin 5G desteği ve altta bir USB Type-C bağlantı noktası olacağını da ortaya koyuyor.