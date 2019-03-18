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ZTE Axon V Konsept Görüntüleri Paylaşıldı!

Etkileyici tasarımları ile ön plana çıkan ZTE, yeni bir konsept telefon ile karşınızda...

By Muhammed Arslan

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ZTE Axon V Konsept Görüntüleri Paylaşıldı!

Son birkaç yılda akıllı telefonların tasarımı oldukça fazla gelişti. 18:9 en boy orana sahip ekranlı akıllı telefon tasarımını küçük çentikli telefonlar takip etti. Geçen yıl, birçok telefon su damlası çentikli ekranlar ile geldi.

Ayrıca, açılır selfie kameralı ve çift ekranlı akıllı telefonların yanı sıra, düşük kaliteli telefonlar da geçen yıl piyasaya sürüldü. Son zamanlarda ise ekran içi parmak izi okuyucusu ve Nokia 9 PureView gibi çoklu arka kameralı akıllı telefonlar da mevcut.

Günün erken saatleride tıpkı Axon S konsept akıllı telefonunda olduğu gibi, yenilikçi özelliklere sahip ZTE Axon V adlı yeni bir konsept telefon görüldü. Axon V, çerçevesiz bir tasarıma, kesintisiz bir ekrana ve yan çıkıntılı çift selfie kamera kurulumu var.

ZTE Axon V Konsept Görüntüleri Paylaşıldı!

Kaynak, Axon V’in yeni açıklanan Sony Xperia 1, Xperia 10 ve 10 Plus akıllı telefonlar gibi yüksek bir en boy oranı sunacak 6.8 inç OLED ekrana sahip. Özellikler eğlence merkezli bir telefon olduğunu gösteriyor.

Ekran, konsept telefonun çok yüksek bir ekran/gövde oranı sunduğunu gösteren ultra ince çerçevelerle çevrilidir. ZTE Axon V ‘nin sağ üst köşesinde, dikey olarak yerleştirilmiş iki lens içeren 3B yapılandırılmış kamera kurulumu var.

Öne bakan iki kamera, cihazın kenarına gizlenmiyor. Telefonun arka tarafında, sol üst köşede çift dikey kamera modülü bulunur. Aralarında LED flaş bulunan çift arka kameralar öne bakan kameralar gibi çıkıntı içermiyor.

KaynakifWorldDesingGuide
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