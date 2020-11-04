ZTE Blade 20 5G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

ZTE, ZTE Blade 20 modelinin yükseltilmiş sürümü olan ZTE Blade 20 5G akıllı telefonunu tanıttı. Fiyatı ve özellikleri bakımından oldukça iddialı duruyor. Çin’de bir süredir devam eden ve alışveriş yapmaya insanları davet eden etkinlikten ötürü, çeşitli akıllı telefon üreticileri, yeni telefonlar piyasaya sürüyor.

Blade 20 5G, su damlası çentikli 6,52 inç IPS LCD ekrana sahiptir. 20:9 en-boy oranı, 720×1600 piksellik bir HD+ çözünürlük sunuyor. Telefona Android 10 işletim sistemi önceden yüklü olarak gelecek.

Ön tarafta 8 megapiksel selfie kamerası var. Cihazın arka tarafında, 120 derecelik görüş alanına sahip 16 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş lens ve 2 megapiksel derinlik sensörü içeren üçlü bir kamera kurulumu bulunuyor. 4K video kaydı için destek de taşıyor.

Blade 20 5G, Dimensity 720 yonga seti ve 6 GB RAM‘den güç alıyor. Telefon, 128 GB dahili depolama alanıyla birlikte geliyor. Daha fazla depolama için bir microSD kart yuvasına sahiptir. Telefon, hızlı şarj desteği olmayan 4.000 mAh batarya ile destekleniyor.

ZTE Blade 20 5G, 223 dolarlık fiyat etiketi taşıyor. Diğer ülke pazarlarına ne zaman geleceği henüz resmiyet kazanmadı. Renk seçenekleri arasında mavi ve gri yer almaktadır.