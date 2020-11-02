ZTE Blade 20 5G’nin Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

ZTE‘nin yeni telefonları TENAA veritabanı üzerinden görüntüleniyordu. Şimdi ise ZTE Blade 20 5G adlı yeni bir telefonun listesi ortaya çıktı. Liste, ZTE 8021N model numarasının Blade 20 5G‘ye ait olduğunu doğruluyor.

Blade 20 5G, su damlası çentikli 6,52 inç ekranı da beraberinde getiriyor. Cihazın TENAA listesine göre HD Plus çözünürlük destekli bir LCD panel ile donatılabileceği söyleniyor. Liste, telefonun Dimensity 720 işlemci tarafından desteklendiğini onaylıyor ve 6 GB RAM’i de beraberinde getireceğini gösteriyor.

Telefon, 128 GB yerel depolama alanına sahip ve Android 10 işletim sistemini bulunduruyor. Blade 20 5G’nin önünde, selfieler için 8 megapiksel kamera bulunuyor. Telefonun arkasında ise 16 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel üçlü kamera sistemi yer alıyor.

Listede telefonun batarya kapasitesi belirtilmemiş fakat Blade 20 5G’nin arka tarafında arkaya konumlandırılmış bir parmak izi tarayıcısı görülebiliyor. Görünüm açısından Avrupa pazarlarında bulunan ZTE Blade A7s 2020 4G telefonuna benziyor. Telefonun çıkış tarihi ve fiyatı ise henüz bilinmiyor