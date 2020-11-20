ZTE Blade 20 Pro 5G Göründü

ZTE, en son teknolojilerinden bazılarını tanıttığı China Mobile Global Partner Konferansına katıldı. Çin sosyal medyasının derinliklerinden ortaya çıkan ilginç bir sürpriz var. Bu süpriz ZTE Blade 20 Pro 5G adlı bir akıllı telefon. Henüz resmi olarak duyurulmadı, ancak 30 Kasım’da tanıtılması planlanıyor.

Guangzhou Mobil Fuarı‘nda da görücüye çıkan telefon, Snapdragon 765G yonga setine, iki depolama seçeneğine ve kavisli yanları olan bir OLED ekrana sahip olacak.

Henüz resmi bir teknik özellik sayfası yok, ancak önemli noktalar telefonun önüne yerleştirilen bir bilgi kartı ile onaylandı. Su damlası çentiğinin arkasına gizlenmiş selfie kamerası 20MP sensöre sahipken, arka tarafta 64MP ana kamera ve ultra geniş açı birimine sahip dörtlü bir kurulum bulunuyor.

ZTE, Blade 20 Pro 5G‘yi biri 6 GB RAM, diğeri 8 GB RAM olmak üzere iki modelde piyasaya sürecek. Şirket, telefonun 5G ve Wi-Fi arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapmasını sağlayan çift ağ hızlandırmayı destekleyeceğine söz verdi.

Gerisini öğrenmek için ZTE’nin resmi olarak Blade 20 Pro 5G‘yi kendi web sitesinde listelemesini beklemeliyiz. Yerel kaynaklar, telefonun yaklaşık 275 $ fiyat etiketine sahip olacağını söylüyor, ancak bu da henüz onaylanmadı.