ZTE Blade 20 Smart ve Blade A7s Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

ZTE, Çin’de iki yeni telefon piyasaya sürdü. Bunlardan ilki kısa bir süre önce ZTE’nin online sitesinde listelenen ZTE Blade A7s modeli oluyor. O sıralarda telefonun sadece giriş seviyesinde olacağı iddia ediliyordu ve öyle de oldu da. Blade A7s 113 dolarlık fiyat etiketiyle birlikte geliyor.

ZTE Blade A7s’e ek olarak şirket ZTE Blade 20 Smart telefonunu da tanıttı. Arka panelinde kare şeklinde üçlü kamera modülüne sahip diğer bir telefon. Ön tarafta ise su damlası çentikli ekran ile geliyor. Telefonun fiyatı sadece 141 dolar. Hemen telefonların teknik özelliklerine geçelim.

ZTE Blade 20 Smart Özellikleri

ZTE Blade 20 Smart, 720x 1560 piksel çözünürlük sunan 6.49 inç IPS LCD panel ile donatılmıştır. Ekran, 19.5:9 en boy oranı sunuyor. Donanım olarak cihazda MediaTek Helio P60 yonga seti var. Yonga saatte 2.0GHz’de çalışıyor ve 4GB RAM ile eşleştirilmiştir.

ZTE Blade 20 Smart

Cihaz, kullanıcılarına 128 GB dahili bir depolama sunar ve aynı zamanda bir microSD kart yuvası içerir. Blade 20 Smart arka panelinde üçlü kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. Sol üst köşeye yerleştirilmiş, 120 derecelik görüş alanına sahip 8 megapiksellik bir ultra geniş açılı, 16 megapiksel ana lensi ve 2 megapiksel derinlik sensörü mevcut ve bir LED flaş var.

Ön çentik, 16 megapiksel selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor. Telefonda 5.000mAh kapasiteye sahip büyük bir batarya bulunuyor. Arka tarafında ise parmak izi tarayıcı mevcut. Son olarak, cihaz MiFavor 9.1 arayüzü ile kutudan çıkacak.

ZTE Blade A7s Özellikleri

Giriş seviyesi Blade A7s, bu yılın başlarında piyasaya sürülen Blade A7 akıllı telefonunun yükseltilmiş bir sürümüdür. 19,5:9 en boy oranına sahip, su geçirmez özelliği bulunan 6.088 inç IPS LCD FullHD+ ekrana sahip. Telefona Helio P22, 4 GB RAM ile destek sağlıyor. 64 GB’lik depolama alanına sahiptir ve harici depolama için destek taşır.

ZTE Blade A7s

Blade A7’nin arka tarafında 16 megapiksel ana lens, 120 derece görüş alanına sahip 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve derinlik efektleri eklemek için 2 megapiksel ile üçlü kamera sistemi bulunuyor. 5 megapiksellik bir de selfie kamerası var. 4.000mAh batarya ile donatılmıştır. Bir parmak izi tarayıcı yok.