ZTE Blade A5 (2020) Canlı Canlı Görüntülendi!

) veritabanında kısa süre önce ZTE Blade 20 akıllı telefonu görüntülenmişti. Ek olarak yaklaşmakta olan Blade A5 (2020)‘in de aynı platformda görüntüleri paylaşıldı. Bu yıl Mayıs ayında tanıtılan Blade A5 (2019)‘in gelişmiş sürümü olacak.

A5 (2019) daha kalın üst ve alt çerçevelerle 18:9 en boy oranlı ekrana sahipti. Blade A5 (2020) FCC görüntüleri, su damlası çentikli ekrana sahip olduğunu ortaya koyuyor. Blade A5 (2020) canlı görüntüleri de bunu resmileştiriyor.

Çene dışında, ekranı çevreleyen çerçevelerin geri kalanı incedir. Telefonun sağ kenarında ses açma tuşları ve güç tuşu var. Cihazın sol tarafına yerleştirilmiş bir microSD kart yuvası da var.

Ön çentik bir selfie kamerasına ev sahipliği yapmaktadır ve üzerinde ahize bulunmaktadır. Telefonun üst kenarı 3.5mm ses jakına sahiptir. Akıllı telefonun alt tarafında bir microUSB şarj portu bulunmaktadır.

Polikarbonat malzemeden yapılmış gibi görünen telefonun arka panelinde, parmak izi tarayıcı bulunmuyor. Buna karşın arka panelinde LED flaşın eşlik ettiği dikey bir çift kamera kurulumu mevcut.

Blade A5 (2020)’in teknik özellikleri şu anda belli değil. Batarya ve şarj cihazının görüntüleri, akıllı telefonun 3,200mAh kapasiteli bir batarya ile desteklendiğini ve 5W şarj desteği taşıdığını gösteriyor.