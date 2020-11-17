ZTE Blade A51, Canlı Canlı Görüntülendi!

ZTE Blade A51 adlı yeni bir telefon, Bluetooth SIG ve Federal İletişim Komisyonu (FCC) yetkililerinden sertifikalar aldı. Ayrıca telefonun Bluetooth listesi, yeni ZTE telefonun Bluetooth 4.2 bağlantısı için destek taşıdığını da ortaya çıkardı. FCC listesinde ortaya çıkan temel özellikler ve canlı çekimler, Blade A51’in giriş seviyesi bir telefon olduğunu ortaya koyuyor.

Canlı çekimler, ZTE Blade A51’in yaklaşık 6.1 inçlik bir su damlası çentikli ekrana sahip olduğunu gösteriyor. Düşük bütçeli bir telefonda olan LCD panele sahip gibi görünüyor. Akıllı telefonun arka tarafı polikarbonat malzemeden yapılmış.

Arka kısımda bir parmak izi tarayıcısı ve dikdörtgen şekilli bir kamera modülü bulunuyor. Telefonun sağ kenarında bir ses tuşu ile bir açma/kapatma tuşu yer alıyor. Telefonun sol tarafın da ise bir SIM kart girişi görülüyor.

Telefon, 3.200mAh batarya barındırıyor ve ona eşlik edecek şarj cihazı yalnızca 5W şarjı destekliyor. Telefonun alt kenarında bir USB-C yuvası ve bir hoparlör ızgarası bulunuyor. Telefonun üst tarafında ise 3,5 mm ses girişi yer alıyor.

ZTE Blade A51, Spreadtrum markalı bir yonga seti tarafından çalıştırılıyor ve LTE ile 2,4 GHz Wi-Fi için destek taşıyor. Cihazın perakende paketinde bir şarj kablosu ve bir çift kulaklık olması da muhtemel.

ZTE Blade A51‘in diğer özellikleri bilinmiyor. Ayrıca, telefonun fiyatlandırması ve kullanılabilirliği hakkında bir bilgi de yer almıyor. ZTE’nin yeni telefonu FCC ve Bluetooth sertifikalarıyla yakında resmiyet kazanması bekleniyor.