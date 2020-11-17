Ana Sayfa Akıllı Telefon ZTE Blade A51, Canlı Canlı Görüntülendi!

ZTE Blade A51, Canlı Canlı Görüntülendi!

ZTE'nin yeni telefonu Blade A51 çok yakında piyasaya sürülecek. Telefon canlı çekimlerle birlikte bir kez daha ortaya çıktı.

Ayşen Sıla

-

0
ZTE Blade A51

ZTE Blade A51 adlı yeni bir telefon, Bluetooth SIG ve Federal İletişim Komisyonu (FCC) yetkililerinden sertifikalar aldı. Ayrıca telefonun Bluetooth listesi, yeni ZTE telefonun Bluetooth 4.2 bağlantısı için destek taşıdığını da ortaya çıkardı. FCC listesinde ortaya çıkan temel özellikler ve canlı çekimler, Blade A51’in giriş seviyesi bir telefon olduğunu ortaya koyuyor.

Canlı çekimler, ZTE Blade A51’in yaklaşık 6.1 inçlik bir su damlası çentikli ekrana sahip olduğunu gösteriyor. Düşük bütçeli bir telefonda olan LCD panele sahip gibi görünüyor. Akıllı telefonun arka tarafı polikarbonat malzemeden yapılmış.

Arka kısımda bir parmak izi tarayıcısı ve dikdörtgen şekilli bir kamera modülü bulunuyor. Telefonun sağ kenarında bir ses tuşu ile bir açma/kapatma tuşu yer alıyor. Telefonun sol tarafın da ise bir SIM kart girişi görülüyor.

ZTE Blade A51

Telefon, 3.200mAh batarya barındırıyor ve ona eşlik edecek şarj cihazı yalnızca 5W şarjı destekliyor. Telefonun alt kenarında bir USB-C yuvası ve bir hoparlör ızgarası bulunuyor. Telefonun üst tarafında ise 3,5 mm ses girişi yer alıyor.

ZTE Blade A51, Spreadtrum markalı bir yonga seti tarafından çalıştırılıyor ve LTE ile 2,4 GHz Wi-Fi için destek taşıyor. Cihazın perakende paketinde bir şarj kablosu ve bir çift kulaklık olması da muhtemel.

ZTE Blade A51

ZTE Blade A51‘in diğer özellikleri bilinmiyor. Ayrıca, telefonun fiyatlandırması ve kullanılabilirliği hakkında bir bilgi de yer almıyor. ZTE’nin yeni telefonu FCC ve Bluetooth sertifikalarıyla yakında resmiyet kazanması bekleniyor.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakDroid News
Önceki İçerikSamsung Galaxy S21 Plus, Geekbench’te Görüntülendi!
Sonraki İçerikApple’ın Yeni Katlanabilir iPhone’u Test Aşamasında!

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

IOS Haberleri

Apple’ın Yeni Katlanabilir iPhone’u Test Aşamasında!

Apple'ın yeni katlanabilir iPhone'u birkaç aydır haberlerde yer aldı ve şimdi şirketin bu telefon üzerinde aktif olarak çalıştığı görülüyor. Son çıkan bilgilere...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

ZTE Blade A51, Canlı Canlı Görüntülendi!

ZTE Blade A51 adlı yeni bir telefon, Bluetooth SIG ve Federal İletişim Komisyonu (FCC) yetkililerinden sertifikalar aldı. Ayrıca telefonun Bluetooth listesi, yeni...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy S21 Plus, Geekbench’te Görüntülendi!

Temmuz ayının başlarında, Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra'nın sırasıyla SM-G991, SM-G996 ve SM-G998 model numaralarına sahip olduğu ortaya...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy M42 6.000 mAh Bataryaya Sahip Olacak

Samsung’un Galaxy M serisi, devasa pilleri ile ünlüdür. Mevcut cihazların çoğu 6.000 mAh güç hücresine sahiptir ve Galaxy M51, 7.000 mAh ile...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Xiaomi, 24 Kasım’da Redmi Note 9 5G İkilisini Piyasaya Sürecek

Xiaomi, Redmi serisinin ilk 5G üyelerini tanıtmak üzere - Redmi Note 9 5G ve Redmi Note 9 Pro 5G. İsimler teyit edilmemiş olsa da, birçok sızıntı,...
Devamını Oku