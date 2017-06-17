ZTE Blade A6, WiFi sertifikası alıyor

Yeni bir ZTE akıllı telefonu göründü. Blade A6 olarak adlandırılan cihaz, WiFi Alliance (WFA) ‘dan WiFi sertifikası aldı. Liste telefonun Android Nougat tarafından desteklendiğini ortaya koyuyor (hassas olması için sürüm 7.1.1).

Maalesef ve genellikle olduğu gibi, WiFi girişi cihazla ilgili başka bir şey göstermiyor. Bununla birlikte, telefonun gerekli sertifikaları toplamaya başladığı göz önüne alındığında, kısa süre sonra daha fazla bilgi almayı bekliyoruz.

Telefon geçtiğimiz yıl yüklü miktarda ceza yiyen ZTE’nin yeni modeli olarak karşımıza çıkacak. Hatırlarsanız cezalara rağmen ZTE akıllı telefon üretimine hız kesmeden devam ediyor. Özellikle orta segment telefonlara odaklanmış durumda.