ZTE‘nin en yeni akıllı telefonu, Çin’in TENAA’sı ile onaylandı. Bu onay, telefonun batarya boyutu, kamera çözünürlüğü ve ekran boyutu gibi özelliklerinden bazılarını gösteriyor.

TENAA onayına göre, söz konusu cihaz ZTE V1000 kod adı ve muhtemelen geçen yılki ZTE Blade V9‘un halefidir. V9 geçtiğimiz yıl MWC sırasında açıklandı, bu yüzden ZTE Blade V10’un Şubat ayının sonuna doğru aynı gösteride açıklanmasını bekliyoruz.

ZTE Blade V10 Özellikleri

Fotoğrafları biraz aydınlattık ve arkadan biraz daha fazlasını görebildik. Bir arkaya monte parmak izi tarayıcı var ve telefonun arka paneli camdan yapılmış gibi görünüyor.

Telefonun TFT LCD panelli 6,3 inç FHD + ekranı var. Ekranın üstünde, yüksek çözünürlüklü 32 MP kamera içeren bir su damlası çentiği var. Bu arada, arka tarafta çift ana kamera çözünürlüğü 16 MP + 5MP. 2. kamera derinlik sensörlü. Telefon 4GB veya 6GB RAM ile gelecek ve 3,100 mAh batarya ile güçlendirilecektir.

ZTE’nin Barselona’da bir basın toplantısı yapmayı planlayıp planlamadığı konusunda herhangi bir bilgi yok, ancak telefon yapımcısı bu yıl fuarda sergileniyor gibi görünüyor.