ZTE Blade V10 Özelllikleri ve Görüntüsü Sızdırıldı!

Geçen yıl ZTE, Mobil Dünya Kongresi 2018’de Blade V9 ve Blade V9 Vita akıllı telefonları piyasaya sürmüştü. Dolayısıyla önümüzdeki ay düzenlenmesi beklenilen MWC 2019’da da Blade V10‘un resmi olarak tanıtılma ihtimali var.

TENAA listelemesinden sızdırılan ZTE V1000 model numarasına sahip yeni akıllı telefonun Blade v10 olduğu düşünülmekte. Aynı zamanda listeleme, telefonun hem özelliklerini hemde görüntüsünü ortaya çıkarmış oldu.

TENAA’da görüntülenen ZTE V1000 akıllı telefonunun görüntüleri, cam bir arka kaplamaya sahip. Telefonun ön yüzünde su damlası tarzı bir çentikli ekran bulunuyor. Arka tarafında ise, sol üst köşede dikey bir çift kamera kurulumu ile donatılmıştır. Cihazın arka panelinin üst yarısına bir parmak izi tarayıcı ve ZTE logosu yerleştirilmiştir.

Blade V10 modeli, 158×75.8×7.5mm ölçülerine ve 154 gram ağırlığa sahip. 2280×1080 piksel FullHD+ çözünürlüğü bulunan 6.3 inç IPS LCD ekran ile donatılmıştır. Akıllı telefonda 3.100mAh batarya kapasitesi mevcut.

Akıllı telefon, 2.1 GHz hızında çalışan dört çekirdekli ve 2.0 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemci tarafından destekleniyor. Muhtemelen, dört çekirdek 2.1 GHz Cortex A73 ve dört çekirdek 2.0 GHz Cortex A53 içeren MediaTek Helio P70 yonga seti ile desteklenebilir.

Blade V10’un 64 GB sürümü 4GB RAM içerecek ve 128GB sürümü ise 6 GB RAM‘e sahip olacak. Ek depolama için bir microSD kart yuvasına bulunacak. Android 9 Pie cihaza önceden yüklenmiş olarak geliyor.

Ayrıca bkz: Instagram Keşfet Sorunu Nasıl Çözülür?

ZTE Blade V10’un arka tarafında LED özellikli 16 megapiksel + 5 megapiksel çift kamera kurulumu bulunuyor. Telefonun ön çentiği 8 megapiksel selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor.