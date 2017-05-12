Geçtiğimiz ay sızdırılan ZTE Blade X Max, Çinli şirket tarafından resmi olarak ilan edildi. Cihazın özellikleri, Snapdragon 435 SoC tarafından çalıştırılıyor ve büyük, 6 inçlik bir Full HD ekran kullanıyor.

ZTE Blade X Max modelinin diğer teknik özellikleri ise şöyle: Dahili bellek 32GB iken RAM 2GB‘dır. Yakışıklı cihazda bir 13MP ana kamera ve 5MP ön kamera bulunuyor. Android Nougat işletim sistemini (sürüm 7.1.1) kutudan çıkarıp 3,400 mAh‘lik bir pille destekliyor. Ayrıca arka tarafa monte edilmiş bir parmak izi sensörü de var.

Telefon, 12 Mayıs tarihinden itibaren Cricket Wireless aracılığıyla ABD’de satışa sunulacak. 149.99 $ fiyat etiketi taşıyor. Ülkemizde satışa çıkacağı yaklaşık fiyat ise 1.000 TL civarı olması bekleniyor. Zamanlama ile ilgili ise henüz bir bilgi yok. Diğer Avrupa ülkeleri ile aynı anda satışa çıkacağını düşünebiliriz.