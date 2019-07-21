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ZTE Çift Ekranlı Yeni Bir Telefonla Geliyor!

Nubia X modeline ek olarak ZTE, yeni bir çift ekranlı telefonu piyasaya sürecek....

By Muhammed Arslan

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ZTE Çift Ekranlı Yeni Bir Telefonla Geliyor!

ZTE‘nin yenilikçi Nubia X akıllı telefonunu hatırlıyor musunuz? ZTE’nin bize ilk çift ekranlı akıllı telefonunu getiren iddialı ve kullanıma sunulan ilk düşüncesiydi. Nubia X ile ZTE, geçtiğimiz yıl Kasım ayında dikkatleri bir hayli üzerine çekmeyi başaramıştı.

Akıllı telefonun önü aktif bir şekilde kullanıldığı gibi arka ekranı da oldukça çekici duruyordu. Bugün ise şirketin yeni bir çift ekranla gelen bir telefon üzerine çalıştığını gösteren patent görselleri gün yüzüne çıktı.

Kaynak tarafından paylaşılan açıklandığı üzere ZTE, arkadaki ikincil ekranın daha küçük olduğu yeni bir çift ekranlı patent başvurusunda bulundu. Önceki model Nubia X’in çok daha büyük, tam teşekküllü bir ikinci ekrana sahip olmasına karşın, yeni cihazın arka ekranı sadece arka panelin üst kısmını kapsıyor.

ZTE Çift Ekranlı Yeni Bir Telefonla Geliyor!

Patent, geçen hafta Devlet Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından da onayladı. Bunun dışında üçlü kamera kurulumu olması, alt tarafta çift hoparlörin bulunduğu ve USB Type-C ile geleceği rahatlıkla görülebilir. Şimdilik, bu sadece onaylanmış bir patenttir ve bu tasarımın ne zaman ve son seri üretim seviyelerine ulaşıp ulaşamayacağını bilemeyiz.

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