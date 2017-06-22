ZTE, Small Fresh 5 olarak adlandırdığı en yeni akıllı telefonu duyurdu. Dört renk seçeneği olan arka kapak ve çift kamera bulunuyor.

Telefon, Snapdragon 425‘de dört çekirdekli bir CPU ile çalışıyor. Ekran, 720 x 1280 piksel çözünürlüklü 5″ IPS LCD tercih edilmiş. Ön panelde herhangi bir düğme bulunmamakta, ancak arkada bir parmak izi tarayıcı var.

Arka panelde iki kamera arasında LED flaş görünüyor. Ana kamera çözünürlüğü 13 MP’dir, ikincisi derinlik efekti yakalamak için 2 MP’dir ve bokeh etkilerine izin verir. Selfie kamera olarak kullanılan ön kamerası 5 MP’dir.

Telefon, üstünde MiFavor UI arayüzü bulunan Android 7.1 Nougat‘ta çalışır ve 2500 mAh‘lik bir pille kullanılıyor. Ayrıca 128 GB’a kadar arttırılabilir bir microSD yuvası da bulabilirsiniz.

Akıllı telefonun kasası çoğunlukla metaldir ve Small Fresh 5’in en belirgin özelliği, Dark Night Grey, Elegant Gold, Glacier Blue ve Green renkleridir.

ZTE Small Fresh‘in iki versiyonu var. 5 GB RAM ve 16 GB dahili bellek, fiyatı da yaklaşık 146 $. Bir diğer model ise, 4 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip ve fiyatı yaklaşık 204 $ olarak belirlenmiş. Cihazın çıkış tarihi ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.