ZTE Daha Fazla Katlanabilir Ekranlı Telefon Üretecek

ZTE teknik olarak katlanabilir ekranlı bir akıllı telefon olan Axon M‘yi tanıttı. Ancak hepimizin hayal ettiği türden değildi. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde piyasada fırtına etkisi yaratamadı. Bununla birlikte şirket bu konsepti önemsediğini ve katlanabilir telefon üretimini genişleteceğini belirtti.

ZTE‘nin pazarlama başkan yardımcısı Jeff Yee yakın tarihte CES‘de yapılan röportaj sırasında bunu söyledi. Yönetici Axon M‘nin satın alanlardan olumlu geribildirim aldıklarını ancak bu modelin iyileştirilmesi gerektiğini de kabul etti.

Sonunda gerçekten kıvrılabilen bir telefon yapacağız diyerek bu segmente verdikleri önemi vurguladı.

Samsung X adıyla Kasım 2018’de piyasaya çıkacak gerçekten kıvrılabilen ekranlı akıllı telefondan önce ZTE markası bakalım bunu başarabilecek mi? Eğer başarırlarsa bu kez gerçekten piyasada fırtına koparırlar. Bekleyip görelim.