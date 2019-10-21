ZTE Delikli Ekran Tasarımına Farklı Bir Yaklaşım Gerçekleştiriyor!

Delikli ekran tasarımı ilk defa geçen yılın sonunda ortaya çıktı. Tabi ki, trendin bu olmayacağını düşünen bazı telefon üreticileri, çentikli ve açılır selfie kamerası tasarımlarıyla sıkışıp kaldı. Popüler hale gelen delikli ekran tasarımını ise Huawei ve Samsung öncül olarak geliştirdi.

Bununla birlikte 2020’nin delikli ekran tasarımının yine popüler olacağı bekleniyor. Üstelik bu sefer popüler markalar arasına ZTE eklenebilir. Çünkü delikli ekran tasarımına farklı bir bakış açısı getiriyor. Şirket tarafından Nisan 2019’da Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi (WIPO)’ne bir patent başvurusunda bulundu.

Patentin içeriği “ekran paneli, kamera cihazı, ekran üretim yöntemi” etiketlerini taşıyor. Bunun anlamı kamera deliğinin oldukça küçük olacağını gösteriyor. Deliğin boyutu ilginç olan nokta değil, bulunduğu yer. Sırasıyla Galaxy Note 10 ve Huawei Nova 5i‘de gördüğümüz gibi ekranın ortasına veya köşesine yerleştirmek yerine, delik ŞEBEKE ve BATARYA simgeleri arasında yer alıyor.

Köşede durduğunu varsayabiliriz. Ama diğer üreticilerin ki kadar kamera büyük değil. Neredeyse hiç göze batmayacak şekilde, simgeler arasına gizlenmiş gibi duruyor. LetsGoDigital, bize tasarım hakkında fikir vermek için patentin teknik tasarımını oluşturdu. Ancak asıl telefon biraz daha farklı görünebilir.

Açıklamada ayrıca telefonun geleneksel bir ahizesi olmayacağını, bunu yerine In-Display Audio teknolojisini kullanacağını da yer alıyor. Bu teknolojinin LG G8 ThinQ ve Galaxy A80 gibi telefonlarda zaten gördük. Bu teknoloji ses iletmek için ekranı titretiyor ve kulağa ses gelmesine olanak sağlıyor. Şimdilik bilgiler bunlar, telefonun tanımı için biraz daha beklememiz gerekecek.