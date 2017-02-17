ZTE, Hawkeye Modelini Şimdilik Rafa Kaldırdı

Kasım ayında ZTE, kod adı CSX Projesi olan yeni bir telefonun kalabalık kaynaklı olacağını duyurmuştu. İsme ilişkin oylama tamamlandığında, şirket Hawkeye olacağını ve Ocak ayında CES etkinliğinde bir Kickstarter projesi başlattığını açıkladı.

Takip eden bu aya kadar, Hawkeye için işler pek iyi gitmedi ve ZTE nihayetinde kalabalık fonlama kampanyasını iptal etti.

Şirket, projeyi ilk kez duyurduğunda, Snapdragon 821 yonga seti, 4GB ve 6GB RAM seçenekleri ve 64GB ve 128GB depolama seçenekleri gibi en üst düzey özellikleri beklendiğinden, sonuçlar çokta şaşırtıcı değil.

Sonuçta ortaya Snapdragon 625 yonga seti, 3GB RAM, 32GB depolama alanı ve 1080p ekranı barındıran 199 dolarlık bir telefon çıktı. Doğal olarak, potansiyel müşteriler ortaya çıkan sonuçtan pek etkilenmediği için projeye 199 dolar yatırmak istemedi.

ZTE, para yatıran kullanıcılarından özür diledi ve kampanyayı tekrar başlattıklarında nelerin değiştirilmesi gerektiği konusunda kullanıcıların oy kullanabilecekleri bir anket sundu. Şu anda, 181 seçmenin %47’si yonga setini Snapdragon 835 ile değiştirmeyi tercih etti; %19’u stok Android deneyimi yaşamak istiyor, %7 daha büyük bir pil istiyor ve %27’si ‘Diğer’i seçti, arzu edilen özelliği yorumlarda bıraktı.

Sonunda, Kickstarter kampanyası 500.000 dolarlık hedefinin sadece %7’sine ulaşabildi ve toplamda 36.245 dolar topladı. Ankette sadece 181 oyla, spesifik değişikliklerin bir fark yaratacağını görmek için Project CSX’in bir sonraki ortaya çıkışını beklemek lazım.