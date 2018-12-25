ZTE, bu yılın başlarında ilk katlanabilir akıllı telefonu piyasa sürmüştü. Aslında tek bir ekran yerine iki farklı ekranın tek bir işletim sistemine sahip bir şekilde hareket etmesi ile çalışıyordu. Axon M ismindeki katlanabilir telefonunu, diğer şirketler için bir ilham kaynağı oldu diyebiliriz. Bu yılın ekran oranın yükselten bir yıl olduğunu düşünürsek, gelecek yılında katlanabilir ve esnek ekranların yılı olduğunu söyleyebiliriz.

Ancak Axon M, Samsung, LG, Huawei ve gelecek yıl piyasaya sürülmesi beklenen diğer şirketlerin ekran tasarımları ile aynı teknolojiye, yukarı da bahsettiğimiz gibi sahip değil. Bir menteşeye bağlı iki adet 5.2 inç ekranın bir arada bulunmasından oluşmuştur. Bununla birlikte, ZTE’nin katlanabilir yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor olabileceği görünüyor. Tabi ki bu esnek bir ekrana sahip olacak.

ZTE, bu yılın başında Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi (CNIPA) ile aşağıda gösterilen cihaz için bir tasarım patent başvurusunda bulundu. Patent, 27 Şubat’ta dosyalanmış ve taslakta, önünde bir dış ekran bulunan ve Axon M’den farklı bir model.

Ancak geçtiğimiz ay Samsung tarafından piyasaya sürülen prototip konsepti ile karşılaştırılabilecek bir tasarıma sahiptir. Katlanabilir cihaz, arka tarafında parmak izi sensörüyle birleştirilmiş bir çift kamera kurulumuna sahip. Açıldığında ise diüğer yüzü bir tablet haline geliyor.