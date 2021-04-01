ZTE LiveBuds SE Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Çinli teknoloji devi ZTE, 30 Mart’ta ZTE S30, S30 Pro ve S30 SE’den oluşan S30 serisini tamamladı. Şirket ayrıca Watch GT adında ve fiyatı 100 doların altında olan bir akıllı saati piyasaya sürdü.

ZTE, aynı şekilde yeni bir TWS kulaklık piyasaya sürüldü. Ürün, ZTE LiveBuds SE olarak adlandırılıyor ve geçen yıl piyasaya sürülen ZTE LiveBuds’un düşük bir versiyonu gibi görünüyor.

LiveBuds SE, LiveBuds’dan tamamen farklı bir yarı kulak içi tasarım kullanıyor. Bu sürüm daha ucuz görünüyor. Kulaklıklarda ayrıca, arama yaparken daha iyi bir ses için gereken uzun gövdeler bulunuyor.

Alıcılar hem siyah hem de beyaz renk seçenekleriyle ZTE LiveBuds SE’den yararlanabiliyorlar. Gadget, oval şekilli şarj kutusu olarak ikiye katlanan bir taşıma çantasına sahip. Şarj kutusunda, kullanımı 7 güne kadar uzatabilen 550mAH pil bulunuyor.

Kulaklıklar, hafif bir tasarıma sahip oldukları ve aynı derecede hafif yağmur ve tere karşı koruma sağlayan IPX4 su geçirmezlik derecesine sahip oldukları için kulaklara karşı nazik olacak şekilde tasarlanmış. Kulaklıkların fiyatı ise 23 dolar olarak belirlendi.