ZTE, MWC’de ilk Gigabit Telefonu Duyuracak

Gigabit bağlantı hızları geliyor. Teknik açıdan 1Gbps indirmeye izin vermek için, çeşitli şehirlerdeki yeni ağları test eden telekomünikasyonlara zaten sahibiz. Ve şimdi ZTE, ilk gigabit LTE akıllı telefonu MWC’de gösterecek.

Cihazın adı ZTE Gigabit Phone‘dur ve biz bunun hakkında çok fazla şey bilmiyoruz. Şirketin kendisi, cihazın 360 derecelik VR, 4K video ve anlık bulut depolama alanlarını kullanabileceğini vaat ediyor. Telefon muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya gibi hızları destekleyen pazarları hedefleyecek.

Qualcomm, bu yılın başlarında en yeni yonga setini duyurdu, Snapdragon 835, gigabit LTE özellikli X16 modem içeriyor. Şimdilik, Gigabit Telefonun San Diego merkezli şirket tarafından en yeni SoC’ye sahip olup olmayacağını veya başka bir çözüm olup olmayacağını tahmin edemiyoruz.

Yine de bir gigabit telefon hem 1Gbps hız hem de uygun performans sunabilir, umut verici görünüyor diyebiliriz.