ZTE Nubia 17 sızıntıları, 1 Haziran’da resmi hale gelecek

ZTE Nubia Z17, son zamanlarda sızıntılara epeyce maruz kalıyor ancak hepsi bitmiş olabilir. Yapay zekaya vurgu yapılarak Haziran ayının 1’ine işaret eden bir iddianın sızdırıldığı açıklandı. Bu son nokta, NubiaImagination’daki ai’nin kırmızı renkte vurgulanması gerçeğinden kaynaklanıyor.

İlgili bir hikayede bir grup basın da ZTE Nubia Z17‘nin her yönden olabileceğini gösteren internette randevuları gerçekleştirdi.

Telefon parlak bir Blue paintjob ile geliyor. Telefon aralarında metal çerçeve bulunan bir cam sırt ve öne bakıyor.

ZTE Nubia Z17, küçük yan çerçeveler ile 5.5″ 1080p ekrana sahip olması bekleniyor. Onun içinde 6GB veya 8GB RAM bulunan Snapdragon 835 çipi bulunması gerekiyor.

Kameralar sırtında 23MP ana ve 12MP çift kamera ve 16MP‘lik bir selfie kamera olacak şekilde söyleniyor.

Pil 3,100mAh olarak görülüyor.

En ilginç olanı su geçirmezlik için IP67 derecelendirmesidir. Yeni bir sızıntı, ZTE Nubia Z17‘nin suda iyi performansının olduğunu gösterdi. Bu, Z17’yi Çin’den çıkacak ilk IP69 suya dayanıklı akıllı telefon haline getiriyor.