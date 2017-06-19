ZTE, en yeni akıllı telefonunu kendi M2 portföyüne ekledi: Nubia M2 Play. M2 modelinden daha düşük özellikler taşıyor ve M2 Lite‘ye daha yakın duruyor.

ZTE nubia M2 Play cephesinde kıvrımlı cam bulunan metal bir gövde tercih etmiş. Camın altında bir parmak izi tarayıcı ve 274 ppi’lik bir 5.5″ 720p LCD kullanılmış.

Nubia M2’nin güçlendirilmesi, sekiz çekirdekli bir Cortex-A53 işlemcisi olan (4×1.4GHz ve 4×1.1GHz’de hızlarda çalışan) bir Snapdragon 435 yonga seti ile sağlanıyor. Ayrıca ekran diğer donanımları arasında Adreno 505 GPU ve 3GB RAM bulunuyor. Karşılaştırıldığında, Nubia M2 Lite biraz daha yüksek saat hızına ve benzer bir 8 çekirdekli işlemciye sahip bir Helio P10 yonga seti kullanıyor. M2 Lite’nin ayrıca 4GB RAM modeli de bulunuyor.

MicroSD kart yuvası üzerinden 128GB’a kadar genişletilebilen 32 dahili hafızası var. Üstte bir microUSB bağlantı noktası ve bir 3.5mm ses çıkışı bulunuyor.

Kamera açısından, 13 MP f/2,2 ana kameraya ve 5MP f/2,4 diyafram ve 84 derece geniş açılı selfie bir kamera ile donatılmış.

Nubia M2 Play Android 7.0 Nougat‘ın üstünde nubia UI 5.0 arayüzünü çalıştırıyor.

Halihazırda herhangi bir fiyatlandırma veya çıkış tarihi belirtilmemiş fakat 200 dolara yakın bir fiyat yapısı bekleniyor.