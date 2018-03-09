Sürekli yeni akıllı telefonlar tanıtmaya başlayan ZTE, son olarak yeni bir akıllı telefonu daha piyasaya sürdü. Bu kez ZTE Nubia N3 akıllı telefonlarının duyurulduğunu gördük. Batarya kapasitesi ile dikkat çeken akıllı telefonların kamera özelliklerine ve sistem özelliklerinde ortaya koyduğu değişiklikler ise bir hayli konuşulacak gibi duruyor. Daha fazla uzatmadan yeni akıllı telefonların tasarım ve sistem özelliklerinden söz edelim.

ZTE Nubia N3 Tasarımı ve Özellikleri

Yeni modelin tasarım kısmında işe başlamak gerekiyor. Bu seride de son dönemin ince çerçeveli tasarımlarına uyulmuş ve ekran kısmında çok ince çerçeveler bulunuyor. Sadece alt ve üst çerçevelerin biraz daha geniş olduğunu görüyoruz. Yan kısımlarda ise çok ince yüzeyler çerçeve bölümleri dikkat çekiyor.

Telefonun arka yüzeyine geçtiğimiz zaman ise Nubia modellerinde gördüğümüz tasarım ile karşı karşıya kalıyoruz. Yan yana sıralanmış olan çift arka kameraya ve kamera alanının kırmızı çerçevesine yine yer verilmiş.

Parmak izi sensörleri kısmında ise ortalanmış parmak izi sensörlerine yer verildiği görülüyor. Sensörlerin hemen alt kısmında ise yine Nubia logosu yer alıyor. Ayrıca arka kısımda hem üst hem de alt bölümde yer alan anten çizgilerinin dikkat çekici ve altın renginde olduğunu ekleyelim.

Tasarım kısmında bu şekilde özelliklere yer verilen ZTE Nubia N3 akıllı telefonlarının, teknik özellikler kısmında ise fiyat performans serilerinden biri karşımıza. Snapdragon 625 işlemcileri ve 4 GB RAM bellek miktarı bunu kanıtlıyor. 64 GB depolama alanı ve 6.01 inç boyutunda ekranıyla gelen ZTE Nubia N3, Full HD+ çözünürlük değeri sunuyor ve 16 MP değerinde ön kamera kullanıyor.

Ön kameranın en önemli özelliğinin ise yapay zeka destekli Portre 2.0 modu olduğunu ekleyelim. Böylelikle çok daha başarılı çekimler elde etmeniz mümkün olacak. Çıkışını Android 7.1 ile yapacak olan telefonların batarya kısmında da 5000 mAh gibi oldukça yüksek bir değer sunacağı açıklandı. Tüm bu özelliklerle beraber yeni akıllı telefonların satışı için ise 24 Mart tarihini beklemek gerekiyor. Fiyat ise açıklanmış değil.