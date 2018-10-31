ZTE nubia X nihayet göründü ve beklendiği gibi çift ekran ile bugün erken saatlerde resmi olarak tanıtıldı.

Muhtemelen en iyi özellik, %93,6 ekran/gövde oranına ulaşan LCD ana ekranıdır. Ayrıca arka tarafında ikincil bir OLED ekrana sahip olursunuz. Ana ekran FHD + (1080 x 2280 piksel) çözünürlük ve 19: 9 en boy oranına sahip 6.26 inç boyutundadır. İkinci ekranı ise 5.1″ boyutunda ve aynı 19: 9 en boy oranına sahiptir ancak daha düşük HD + (720 x 1520) çözünürlüğe sahiptir.

ZTE Nubia X Özellikleri

ZTE nubia X, 6GB veya 8GB RAM ile çalışanbir Snapdragon 845 yongaseti tarafından desteklenirken, depolama alanı 128/256 GB, 8 GB RAM ya da 64 GB, 6 GB RAM olarak belirlenmiş. Cihazın MicroSD kart desteği bulunmuyor.

Nubia X’in ön tarafa bakan bir kamerası yok çünkü ikincil ekranı kullanarak arkadaki ikili kurulum ile kolayca selfie’ler çekebilirsiniz. 24MP çözünürlük daha parlak bir f/1.7 objektife sahipken, 16MP ana kamera f/1.8 diyaframa sahip. Bu sayede oldukça keskin fotoğraflar elde edebilirsiniz. Kameralar, AI sahne tanıma özelliği ve PDAF (faz algılama otomatik odaklama) tarafından desteklenmektedir.

Nubia X, en az bir günlük kullanım süresi vaat eden bir 3,800 mAh batarya ile geliyor ve Android 8.1 Oreo‘nun Nubia UI 6.0.2 arayüzü ile kutudan çıkacak.

İlginç bir şekilde, telefonun iki tarafın da parmak izi okuyucusu vardır. Hangisini kullandığınıza bağlı olarak, ekranın kilidini açabilirsiniz. Akıllı telefonda ne yazık ki, 3,5 mm ses girişi yok.

ZTE nubia X, Koyu Gri, Siyah Altın ve Açık Mavi renklerinde sunulmaktadır. Standart 6GB / 64GB versiyonu 3,299 CNY (473 $), 8GB / 128GB modeli ise 3,699 CNY (530 $) olarak belirlenmiş. 8GB / 256GB kapasiteye sahip Koyu gri ve Siyah Altın renkteki model ise 4,199 CNY ($602) fiyat etiketine sahip olacak.

ZTE nubia X 5 Kasım’da satışa çıkıyor.