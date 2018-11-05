Yeni akıllı telefonlarda standartlar ortadan kalkmaya başladı. Artık akıllı telefonlarda tek düze tasarımlar görmüyoruz. Bunun yerine çok daha başarılı ve farklılık yaratan akıllı telefonlar gelmeye başladı. Çentikli akıllı telefonlar, katlanabilir akıllı telefonlar, kızaklı akıllı telefonlar derken çift ekranlı akıllı telefonlarda karşımıza çıkar oldu. Bu alanda son temsilcilerden birisi de ZTE Nubia X akıllı telefonları oldu.

Tasarım kısmında çok önemli farklar sunan akıllı telefonun özelliklerinden söz edeceğiz. Yeni akıllı telefonun detayları nasıl? Tasarımı nasıl? Detaylardan söz edelim.

ZTE Nubia X Tasarım Detayları

Tıpkı Lenovo Z5 Pro modellerinde olduğu gibi bu modelde de ana unsur tasarım olarak karşımıza çıkıyor. Artık telefonların tasarımı çok daha başarılı ancak ZTE Nubia X modeli biraz daha öne çıkacak bir sisteme sahip. Telefonların ön kısımda çok geniş bir ekran kullandığını ve sadece üst ve alt kısımda bir çerçeve çizgisi sunduğunu görüyoruz.

Sürpriz bir şekilde bu modelin ön kamerasının bulunmadığını da ekleyelim. Kızaklı akıllı telefonlarda olduğu gibi gizli bir ön kamera sistemi ya da çentikli ekran üzerinde yer alan bir ön kamera bulunmuyor. Bunun nedeni de arka kısımda yer alan ikinci ekran. ZTE Nubia X akıllı telefonların arka kısımda ikinci bir ekranı bulunuyor.

Üst kısımda yan yana sıralanmış olan bir çift kamera dikkat çekiyor. Bu kameraların hemen yanında ise flaş ışığının bulunduğunu görüyoruz. Yine çift flaş ışığının dikkat çektiği akıllı telefonun kameralarının hemen altında ise ikinci bir ekran söz konusu. İkinci ekranında da oldukça geniş bir kullanım alanı sunulduğunu ekleyelim.

5.1 inçlik bir ikinci ekrandan söz ediliyoruz. Standart bir akıllı telefon ekranı kadar boyut sunulduğunu görüyoruz. Tasarım kısmında ölçüler kısmında ise 154.1 mm X 73.3 mm X 8.4 mm ölçüleri dikkat çekiyor. Ağırlık kısmında ise 181 gram gibi bir değer sunulmakta. Ayrıca ZTE Nubia X serisinin 4 farklı renk seçeneğiyle beraber geldiği açıklandı. Mavi, siyah, altın ve mor renkleri kullanıma sunulmuş durumda.

ZTE Nubia X Ekranları Nasıl?

ZTE Nubia X ekranları ifadesini kullanmamızın nedeni, yukarıda söz ettiğimiz gibi yeni akıllı telefonların çift ekranla beraber geliyor olması. Ana ekran akıllı telefonlarda çok sık görmeye başladığımız çerçevesiz geniş ekran. Bu modelde ana ekran kısmında 6.26 inçlik bir ekrana yer veriliyor. Oldukça geniş bir ekran kullanan akıllı telefon, IPS LCD panele sahip.

Ön kısımda kullanılan ana ekran bölümünün LCD olması, fark yaratmıyor gibi gözükse de oldukça kullanışlı bir ekran sunulması sağlanıyor. Ekran gövde oranında %93.6 değeri kullanıldığı telefon, çerçevelerden kurtulmuş olan modellerden bir tanesi.

Telefonun çerçevesiz ekranıyla beraber sunulan çözünürlük değeri ise 1080 X 2280 piksel olarak açıklandı. Piksel yoğunluk değeri 403 PPi değerinde olması da yine dikkat çeken detaylar arasında. Son olarak ön kısımda kullanılan camların Gorilla Glass 3 olduğunu söylemek gerekiyor.

İkinci Ekran

Ana ekran kısmında nasıl özelliklerin sunulduğunu ve tasarımın nasıl olduğunu dile getirdik. Gelelim ZTE Nubia X akıllı telefonlarının ikinci ekranları kısmına. Telefonun arka kısmında yer alan ikinci ekran, 5.1 inçlik bir boyuta sahip. Kamera kısmının hemen altına yerleştirilen ikinci ekran, 720 X 1520 piksel değeri sunuyor ve hemen hemen tüm işlevleriyle beraber kullanılabiliyor.

OLED ekran teknolojisinde olan ikinci ekranın ekran gövde oranı ise oldukça başarılı. Ön kameranın bulunmamasının ana nedeni de yine bu ekran. Kullanıcılar selfie çekimleri için kolaylıkla arka ekranı kullanmanız yeterli oluyor. Bunun için çift arka kameradan yararlanılıyor.

ZTE Nubia X Teknik Özellikleri

Teknik kısımda da ZTE Nubia X akıllı telefonları amiral gemisi modelleriyle yarışıyor. Yeni akıllı telefon Snapdragon 845 amiral gemisi işlemci modeliyle beraber geliyor. 2.8 GHz hızında olan işlemciler, 10 nm üretim sürecinin bir ürünü ve 8 çekirdekli. 4+4 kümelemesinin kullanıldığı işlemciler beraberinde Adreno 630 grafik birimi kullanılıyor.

Son dönem amiral gemisi modellerinde yer alan özelliklerin tamamını karşılayan ZTE Nubia X akıllı telefonlarının RAM kısmında ise iki farklı seçeneği var. 6 GB RAM bellek kullanan ve 8 GB RAM bellek kullanan iki farklı model söz konusu.

Yine depolama alanı kısmında da 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı seçenek sunulmuş durumda. Ayrıca bir de 256 GB depolama alanı sunan özel model var. Android 8.1 işletim sistemi kullanıldığını ve güncelleme gelecek olan modellerden birisinden söz ettiğimizi de belirtelim.

ZTE Nubia X Kamera Özellikleri

Yeni akıllı telefonların kamera sistemi oldukça farklı. Ön kamera kısmında baştan beri söylediğimiz gibi herhangi bir kamera kullanılmamış. Arka çift kamera kısmında ise 16 MP + 24 MP çift kamera kullanıldığını görüyoruz.

16 MP değerinde kamera f/1.8 diyafram açıklığına sahip ve 30 fps 4K çekim yapabiliyor. İkinci kamera kısmında ise 24 MP değerinde f/1.7 diyafram açıklığına sahip olan bir kamera bulunuyor. Kameralar ikinci ekran üzerinden de kontrol edilebiliyor.

Pil Durumu

Pil konusunda ZTE Nubia X, 3800 mAh değerinde bir batarya kullanmakta. Qualcomm Quick Charge 3.0 destekli hızlı şarj desteği de sunan akıllı telefonun, 18 W değerinde şarjı desteklediğini görüyoruz.

ZTE Nubia X Fiyatı

Telefonun fiyatı kısmında farklı seçenekler var. 6 GB RAM bellek kullanan telefonda 473 dolar gibi bir fiyat var. 8 GB RAM ile 128 GB depolama alanı sunan model 530 dolar, 256 GB depolama alanı sunan özel model ise 602 dolar olarak açıklandı.

ZTE Nubia X Alınır Mı?

Bugün itibariyle satışa çıkacak olan ZTE Nubia X akıllı telefonları gerçekten başarılı teknolojilere sahip. Her iki tarafında parmak izi sensörleri bulunan bir çerçeve kullanılması bir hayli dikkat çekici. Ayrıca ikinci ekran kullanılması da sevilen özelliklerden biri. Fiyatlara göre değerlendirme yapacak olursak, tercih edilebilirliği yüksek başarılı bir telefondan söz ediyoruz.