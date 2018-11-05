ZTE Nubia X Satış Rekorları Kırıyor!

Nubia X‘in ilk resmi satışı bugün gerçekleşti ve şirketin hazırladığı 100.000 adet ürünün tamamının tükenmesi sadece 57 saniye sürdü.

Daha iyi bir ekran kalitesi elde etmek için sürekli olarak çalışmaların yapılması, OEM’lerin daha sık düşünmesini sağlamıştır. Bu durum çentik ve çerçeve tasarımının yanı sıra kızaklı-ekran tasarımı ve daha yüksek bir ekran-gövde oranı gibi özelliklerin çıkması için bir zemin hazırlamıştır.

Kısa zaman önce tanıtılmasının ardından oldukça ses getiren Nubia X modeli, çift ekranlı bir tasarıma sahip. Telefonun arka tarafında da ekranın bulunması, kamera ve öz çekimlerin daha yüksek kalitede ve istenilen açıda olmasına yarar sağlamıştır.

Devasa ekranını, piyasada ki telefonlar ile yarışabilecek konuma gelmesine yardım etmiştir. Ancak bu tasarım piyasaya sürülen telefonlar arasında bir ilk değil. Meizu Pro 7, benzer ama çok daha küçük ve daha az işlevsel arka ekrana sahiptir.

31 Ekim’de Nubia, dünyanın ilk çift ekrana sahip tam ekranlı amiral gemisi Nubia X‘i piyasaya sürmüştü. Telefonun öne çıkan en büyük özellikleri, önünde ve arkasında çift ekranlı bir tasarıma sahip ve çift taraflı parmak izi sensörleri bulunmasıydı. Ön ekran, dünyanın ilk LCD ekranı olan COB (çip üzerine kurulu)’dur. Ön ekran,% 93,6 ekran oranına sahip 6.26 inç FHD+ (2280 × 1080) bir ekrandır. İkincil ekran 5,1 inçlik OLED ekrandır. Aynı zamanda, akıllı parlak ekran ve parmak izi etkileşimini kullanıcının davranışıyla serbestçe tahmin edebilen yapay zeka çift ekran değiştirici (ET Switcher) teknolojisine sahiptir.

Nubia X’in çift ekranlı tasarımı, tam ekran için en iyi çözüm olarak görünmektedir. Ancak telefonu almadan önce, birçok kişi iki ekranın korunması konusunda endişelerini dile getirdiler ve her iki ekran için de büyük bir ekran koruyucusuna ihtiyaç doğmuş oldu.

6GB+64GB’lık deniz mavisi sürümü 493 Dolar iken gri/altın rengi 479 Dolar ile satıldı. 8GB+128GB‘lık deniz mavisi sürümü 551 Dolar iken gri/altın rengi 537 Dolar ile satışa sunuldu.i