ZTE nubia Z17 51 saniyede tükendi

Nubia Z17 geçen cuma günü bir etkinlikte ilan edildi ve satışa sunuldu. ZTE‘nin çevrimiçi perakende sitesi JD.com’u kullanarak yalnızca 51 saniye içerisinde 10.000 adet sattığından artık stokta yok.

Nubia Z17 modelleri 6 GB RAM + 64 GB depolama kapasitesi olan CNY2, 799 (411 $) ile birlikte 6 GB RAM + 128 GB seçeneği ile Black Gold’da sunuldu, CNY 3,399 ya da yaklaşık 500 dolar fiyat etiketine sahipler. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı içeren ve CNY 3.999 (588 $) fiyat etiketine sahip başka bir sürümü var ve ayrıca satışının öne çıkan modeliydi.

ZTE’ye göre, bir sonraki satış, 12 Haziran’da olacak ve aynı zamanda Honor 9‘un piyasaya sunulacağı tarih olacak.