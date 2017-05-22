ZTE nubia Z17 gerçek resmi yayınlandı!

ZTE nubia Z17‘den olduğu iddia edilen yeni bir fotoğraf sızdırılmış. Telefonun ön kısmını gösterir ve çok ince çerçeveleri onaylar. Home düğmesinin etrafındaki kırmızı daire aksanı da oldukça net bir şekilde görülebilir.

Şimdiye kadar topladığımız özelliklerden bahsedersek, akıllı telefon Snapdragon 835 SoC tarafından destekleniyor ve full HD bir ekran ile geliyor. RAM seçenekleri arasında 6GB ve 8GB, dahili bellek ise 128GB olacak. 12MP çift arka kamera kurulumuna ve Android 7.1 Nougat‘a sahip.

Telefonun ayrıca su ve toz direnci için IP67 onaylı olması bekleniyor.