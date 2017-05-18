ZTE Nubia Z17 videosu, IP67 sertifikasını kanıtlıyor

ZTE, nubia Z17 mini‘yi duyurdu ancak herkes, daha güçlü nubia Z17‘yi bekliyor. Sızıntılar zaten telefonun Snapdragon 835 yonga setine sahip olacağını ve Android 7.1.1 işletim sistemini çalıştırdığını gösterdi ancak bir video, bunun su ve toz direnci için IP67 sertifikasına sahip ilk nubia Z serisi olacağını gösterdi.

15 saniyelik klip, bir home düğmesi için ZTE nubia geleneksel kırmızı daire ile bir akıllı telefon gösterir. Ekranda bir video oynuyor, lavaboda suya batıyor. Bir süre sonra bir akıllı telefona hava kabarcıklarının gelmediğini göstermek için cihazı hareket ettiriyor.

ZTE, IP67 sertifikasına sahip nubia cihazları üretmedi; bu yüzden bunun nubia Z17 olması yüksek, keza başka bir telefonu nubia Z17 gibi göstermezlerdi.

Kısa video ayrıca Nubia Z17‘in öncüllerinden Nubia Z11’in çerçevesiz tasarımı koruyacağını ortaya koyuyor.

Daha önceki sızıntılara göre, telefon 6 GB RAM‘e sahip olacak, ancak diğer sızıntılar daha güçlü olan sürümü öneriyor – 128 GB dahili belleğe sahip 8 GB RAM seçeneği.