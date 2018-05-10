ZTE alt markası olan Nubia’nın yeni nesil amiral gemisi olacak ZTE Nubia Z18 modelinden son zamanlarda düzenli olarak sızıntılar geliyor. Cihaz son zamanlarda Nubia CEO’su Ni Fei tarafından Weibo hesabında dile getirildi. Teaser posteri Nubia Z18‘in Full Screen 3.0 tasarımı ile donatılacağını doğruladı.

Nubia Z18 gerçek görüntüleri cihazın gerçekten çerçevesiz bir ekran tasarımı ile birlikte geldiğini gösteren sızdırılmış bir resimde göründü. Üst çerçeveler ve yanlar neredeyse yok. Alt çerçeveyi malesef göremiyoruz ancak sızan şemalardan altta kayda değer miktarda çerçeve olduğunu söyleyebiliriz. Son raporlar yaklaşan Nubia Z18‘in model numarasının NX606J olduğunu ortaya çıkardı. Aynı model numarası kısa süre önce Master Lu üzerinde kıyaslanmış olarak bulunmuştu. TENAA listesine ek olarak bazı önemli özelliklerin de ortaya konulduğu görülmüştü.

ZTE Nubia Z18 Özellikleri

ZTE Nubia Z18‘in Essential Phone‘a benzeyen ekranında bir çentik tasarımı olması bekleniyor. Bununla birlikte cihaz en son çıkan çentikli ekrana sahip akıllı telefonlarda ve hatta önceki Nubia modellerinde şimdiye kadar gördüklerimizden daha yüksek bir ekran-gövde oranı sunuyor. Nubia Z18‘in ayrıca FHD + 2160 x 1080 piksel çözünürlüğü olan 5,99 inç ekrana sahip olması bekleniyor. Cihaz iki farklı seçenek ile gelecek. İlki 6GB RAM ve 64 GB depolama ile eşleştirilmiş bir Snapdragon 845 yonga seti tarafından desteklenmektedir. 128 GB depolama ve 8 GB RAM’e sahip daha yüksek bir model de olacak.

3350mAh pil ve Android 8.0 Oreo‘da çalışacak Nubia Z18‘in ayrıca 24 megapiksel ana sensörden oluşan bir çift kamera kurulumuna sahip olması ve 8 megapiksellik bir selfie kamerası olması bekleniyor. Telefon ayrıca arka panelinde bir parmak izi tarayıcısına da sahip.