ZTE, orta segment V870 akıllı telefonunu duyurdu

ZTE, üç ay önceki yediği para cezası (1.3 milyar dolar) nedeniyle epey zor günler yaşamaktadır. Şirket cezaya rağmen yeni ürünler çıkartmaya devam ediyor ve bu kategoride ben de varım diyor. Çinli üreticinin portföyüne en son eklenen ise ZTE V870‘dir.

ZTE V870 özellikleri

Telefonun Full HD çözünürlüğü olan 5.5″ IPS ekranı var. Qualcomm tarafından Snapdragon 435, 8 çekirdekli CPU kullanılıyor ve bu 1.4 GHz hızında çalışan yonga setidir. Depolama alanı 64 GB iken RAM, 4 GB, hafıza ayrıca microSD yuvası ile genişletilebilir.

Arkada bir adet 16 MP kamera ve ön tarafında bir tane de 8 MP bir kamera bulunuyor. Telefonun ayrıca metalik gövdesinin arkasında bir parmak izi tarayıcısı var. Cihazda ayrıca çıkarılabilir olmayan 3.000 mAh pil ve iki büyük hoparlör var.

Çin’deki fiyat 2.699 CNY veya kura çevirdiğimizde yaklaşık 400 $ civarındadır.