ZTE Quartz akıllı saat için güncelleme geldi

Quartz, ZTE‘nin Android Wear 2.0 taşıyan ilk ürünüdür. Bu yılın başında piyasaya sürüldü ve şirket güvenliğe çok önem veriyor. ZTE, Quartz’ın yazılımında bazı önemli düzeltmeler getiren bir güncelleme başlattı.

Sürüm notlarına göre, güncelleme, Google güvenlik yamaları, Bluetooth bağlantısı ve senkronizasyon geliştirmeleri, hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri içeriyor.

Güncelleme kablosuz, bir Wi-Fi şebekesine bağlandığınızda ve menüdeki Ayarlar -> Sistem -> Hakkında -> Sistem Güncellemeleri adımlarını izlediğinizde indirilebilir olacak.

Kurulumun başlatılması için tek şart, ZTE Quartz akıllı saatinizin şarjının tam dolu olmasıdır. Bu güncelleme hakkında ne düşünüyorsunuz?