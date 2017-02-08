ZTE Quartz Android Wear Akıllı Saat Yakında Geliyor

Google, yarın Android Wear 2.0‘ı nihayet tanıtıyor ve bu duyurunun yanında yeni yazılım sürümünü ilk günden itibaren çalıştıran ilk cihaz olan LG Watch Spor ve Watch Style‘in resmi tanıtımını göreceğiz. Bununla birlikte, Google, daha önce bu yıl pek çok Android Wear 2.0 saatinin iş ortaklarından geleceklerini vaat etti.

Yeni bir sızıntıya göre, bu savaşa katılmak isteyen en son şirket ZTE. Çinli akıllı telefon üreticisinin Quartz olarak anılacak ve yukarıda resimde gösterilen Android Wear‘ı çalıştırmak için ilk akıllı saat üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.

ZTE Quartz, bir akıllı telefonla eşleştirilmediğinde ve bile veri erişimi sağlayan Wi-Fi ve 3G bağlantısı sağladığı söyleniyor. ZW10 model numarasına sahip olacak, ancak özellikleri hakkında diğer ayrıntılar henüz ne yazık ki ortaya çıkmadı.

Bu ürünün, gelişme aşamasında ve şu an piyasaya sürülmediğine işaret ediyor olabilir. Veya belki de ZTE, rakiplerine kıyasla böyle sırları saklamak için daha iyi bir kabiliyete sahiptir.

Bu sayede, bu ayın sonunda Quartz‘ın Barselona’daki MWC’de tanıtılacağını bekleyip beklemeyeceğimizi söylemek imkânsız ancak biz orada olacağız ve bu gerçekleşmesi halinde tüm ayrıntıları size getirecek.