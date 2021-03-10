Ana Sayfa Akıllı Telefon ZTE S Serisinin Kamera Özellikleri Sızdırıldı!

ZTE S Serisinin Kamera Özellikleri Sızdırıldı!

ZTE S serisi çok yakında satışa sunulacak. Serinin ilk telefonuna dair detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Ayşen Sıla

-

0
ZTE

ZTE, yeni Axon 30 Pro’yu çok yakında satışa sunacak. Üretici ayrıca, ilki ZTE S olarak piyasaya sürülecek yeni bir akıllı telefon serisini de duyuracağını sözlerini ekledi. Bugün yeni telefona dair detaylar gün yüzüne çıktı.

ZTE CEO’su Ni Fei tarafından paylaşılan bir poster, ZTE S olarak adlandırılan akıllı telefonun arka kısmını gözler önüne seriyor.
Resimde görüldüğü gibi ZTE S, ana kamera 64MP sensör olmak üzere dört arka kameraya sahip olacak. Yükseltilmiş kamera muhafazası çift yüzeye sahip. Bazı kısımlar pürüzsüz bir yüzeye sahipken, diğerinde parlak kumtaşı benzeri bir yüzey bulunuyor.

ZTE S, camdan yapılmış gibi görünen kavisli bir arka yüze sahip ve renk modrli pembe-mavi bir gradyan iceriuor. Telefonun görünümünün üzerine düşen açıya göre değişeceğinden eminiz. Bu rengin hayranı değilseniz, lansmanda başka renk seçenekleri olacağına inanıyoruz.

ZTE

Genç nesli hedef alan ZTE S hakkında hala pek bir şey bilinmiyor. Yine de henüz bilinmeyen lansman tarihi yaklaştıkça daha fazla detayın ortaya çıkmasını bekliyoruz. Piyasaya çıktığında, Axon serisinden daha uygun fiyatlı olması bekleniyor.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakDroid News

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Teknoloji Haberleri

Türkiye ve Azerbaycan Teknoloji İşbirliğine İmza Attı!

Türkiye Teknopark İstanbul ve Azerbaycan İnovasyon Ajansı 9 Mart'ta yüksek teknolojiler alanında işbirliği için mutabakat zaptı imzaladı.Teknoloji geliştirme bölgesi Teknopark İstanbul tarafından yapılan açıklamaya...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Yeni Oppo Enco X Kulaklıkları Yarın Satışa Sunulacak!

Geçen Ekim ayında Oppo, Danimarkalı ses şirketi Dynaudio ile ortaklaşa yapılan bir çift TWS kulaklık olan Enco X'i duyurdu. Oppo, yarın başka bir Enco...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Disney + 16 Ayda 100 Milyon Aboneye Ulaştı

Disney + akış hizmeti 12 Kasım 2019'da tanıtıldı ve şimdi, sadece 16 ay sonra, etkileyici 100 milyon ücretli aboneye ulaşan dönüm noktasına ulaştı. Geriye...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

ZTE S Serisinin Kamera Özellikleri Sızdırıldı!

ZTE, yeni Axon 30 Pro'yu çok yakında satışa sunacak. Üretici ayrıca, ilki ZTE S olarak piyasaya sürülecek yeni bir akıllı telefon serisini de duyuracağını...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Dell, G15 Oyun Dizüstü Bilgisayarının Farklı Modelini Piyasaya Sürdü!

Dell, yeni G15 dizüstü oyun bilgisayarını piyasaya sürdü. Dizüstü bilgisayar tamamen yeni bir endüstriyel tasarıma sahip, ancak en dikkate değer özelliği benekli boya işi...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014