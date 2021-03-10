ZTE S Serisinin Kamera Özellikleri Sızdırıldı!

ZTE, yeni Axon 30 Pro’yu çok yakında satışa sunacak. Üretici ayrıca, ilki ZTE S olarak piyasaya sürülecek yeni bir akıllı telefon serisini de duyuracağını sözlerini ekledi. Bugün yeni telefona dair detaylar gün yüzüne çıktı.

ZTE CEO’su Ni Fei tarafından paylaşılan bir poster, ZTE S olarak adlandırılan akıllı telefonun arka kısmını gözler önüne seriyor.

Resimde görüldüğü gibi ZTE S, ana kamera 64MP sensör olmak üzere dört arka kameraya sahip olacak. Yükseltilmiş kamera muhafazası çift yüzeye sahip. Bazı kısımlar pürüzsüz bir yüzeye sahipken, diğerinde parlak kumtaşı benzeri bir yüzey bulunuyor.

ZTE S, camdan yapılmış gibi görünen kavisli bir arka yüze sahip ve renk modrli pembe-mavi bir gradyan iceriuor. Telefonun görünümünün üzerine düşen açıya göre değişeceğinden eminiz. Bu rengin hayranı değilseniz, lansmanda başka renk seçenekleri olacağına inanıyoruz.

Genç nesli hedef alan ZTE S hakkında hala pek bir şey bilinmiyor. Yine de henüz bilinmeyen lansman tarihi yaklaştıkça daha fazla detayın ortaya çıkmasını bekliyoruz. Piyasaya çıktığında, Axon serisinden daha uygun fiyatlı olması bekleniyor.