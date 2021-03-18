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ZTE S30 Pro, 30 Mart’ta Piyasaya Çıkıyor!

ZTE yeni akıllı telefon modeli S30 Pro'yu resmi olarak 30 Mart tarihinde piyasaya sürmeye hazırlanıyor. İşte yeni modelin detayları..

Yunus Emre Çakır

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ZTE S30 Pro

Bilindiği üzere ZTE birkaç ay önce yeni bir S modeli üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Bu yeni modelin S30 Pro olacağını bugün itibariyle öğrenmiş olduk. Şirket aynı zamanda yeni S30 Pro‘yu 30 Mart tarihinde tanıtacağını açıkladı. Cihaz 64 Megapiksel ana ve 44 Megapiksel selfie kamerasıyla dikkat çekiyor. Ayrıca cihaz 144 Hz ekran tazeleme hızı gibi birçok yüksek donanım özelliklerine sahip.

ZTE yeni akıllı telefonuyla birlikte pazarda daha fazla pay sahibi olmayı hedefliyor. Cihazın arka tarafındaki ana kamera değerini biliyor olsak da diğer üç merceğin ultra, makro ve derinlik olacağı tahmin ediliyor. Şuan için lansmana 12 gün kaldı ve S30 Pro‘nun bu süre zarfında yeni özelliklerinin sızdırılması bekleniyor.

S30 Pro, 6.7 inç 144 Hz OLED bir ekran ve 44 Megapiksel 4K 30fps, 1080p 30fps video kaydı yapabilen bir selfie kamera ile geliyor. Bununla birlikte cihazın arka tarafında 64 Megapiksel ana + 8 Megapiksel ultra + 2 Megapiksel derinlik + 2 Megapiksel makro olmak üzere dörtlü kamera modülünün yer alacağı tahmin ediliyor.

Şuanda cihazın hangi yonga seti ile geleceği bilinmiyor ancak 6 / 8 GB RAM kapasitesinin olacağı bildiriliyor. Bu RAM kapasitesine 128 / 256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Ayrıca cihaz Android 11 ve 30 W hızlı şarj destekli 4.000 mAh batarya kapasitesi ile gelecek. Yeni S30 Pro‘nun küresel pazara çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor.

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