ZTE S30 Serisi Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

ZTE, gençleri hedef alan ZTE S30 serisiyle bombayı patlattı. Bu yeni seri, ZTE S30 Pro, ZTE S30 ve ZTE S30 SE olmak üzere üç yeni telefon içeriyor. Gelin bu telefonlara yakından bir göz atalım.

ZTE S30 Pro

S30 Pro 5G, piyasaya sürülen bu yeni serideki en üst düzey model ve FHD + çözünürlüğe (1080x2400px) sahip 6,67 inç AMOLED ekrana sahip. Ekran ayrıca HDR 10+ özelliğini destekliyor ve 144 Hz’lik yüksek yenileme hızı ve 360 ​​Hz’lik dokunma örnekleme hızı sunuyor. Ekranı ayrıca 800 nitlik en yüksek parlaklığı verebiliyor ve yüzde 100 DCI-P3 renk gamı ​​ile destekleniyor.

Ön tarafta, ekranda AI portre modu ve çeşitli filtreler sunan 44 megapiksel selfie kamerası için bir delikli lens bulunuyor. Arkaya doğru hareket eden S30 Pro, 60 fps’de 4K videolar çekebilen ana sensöre sahip dörtlü bir kamera modülüne (64MP + 8MP + 2MP + 2MP) sahip. Bu kamera sistemi ayrıca daha düzgün video kayıtları için çift kanallı titreme önleme özelliği de bulunduruyor.

Şirket ayrıca, hafif S30 Pro 5G’nin temel konseptini oluştururken, yeni akıllı telefonun tasarımına da önem verdi. Şirket, kalınlığını yalnızca 7,8 mm ve yalnızca 178 gram tutabilmek için yeni cihazda bir 3B tasarımı kullandı.

S30 Pro, 7nm işçiliği Qualcomm Snapdragon 768G işlemciye ev sahipliği yapıyor. Cihaz, 55W’a kadar hızlı şarjı destekleyen 4.200mAh pil ile çalışıyor. S30 5G, tek 8GB RAM ve 256GB depolama modeli için kabaca 456 dolar fiyata satılıyor.

ZTE S30

Temel S30 5G de bugün tanıtıldı ve daha yüksek son modele benzer şekilde, FHD + çözünürlüğe sahip 6.67 inç ekran sunuyor. 20: 9 en boy oranı, 240 Hz dokunmatik örnekleme oranı ve yüzde 93,1 ekran/gövde oranı ile 90 Hz yüksek yenileme hızı bulunduruyor. Cihaz, 5G özellikli bir çip olan MediaTek Dimensity 720 octa çekirdekli işlemci ile donatılmış. Fotoğrafçılık için, arkada benzer bir dört kamera modülüne (64MP + 8MP + 5MP + 2MP) sahipt, ancak 16 megapiksel ön delikli kamera da bulunduruyor.

S30 5G, 30W’a kadar hızlı şarjı destekleyen 4.000 mAh pil ile çalışıyor. Şirket, S30 serisinin yanı sıra, aralarından seçim yapabileceğiniz çok çeşitli çekici duvar kağıtları ve benzersiz bir kullanıcı arayüzü sunan yeni MyOS işletim sistemini de duyurdu. Telefonun fiyatı RAM ve depolama seçeneğine göre 265 ile 365 dolar arasında bulunuyor.

ZTE S30 SE

Çinli teknoloji devi, temel ve Pro telefonların yanı sıra yeni S30 SE 5G’yi de tanıttı. Diğer iki modele benzer şekilde, SE modeli de FHD + çözünürlüğe sahip 6.67 inçlik bir ekrana sahip ve 240Hz dokunmatik örnekleme oranı sunuyor. Cihazın arka tarafında üçlü kamera kurulumu (48MP + 5MP + 2MP) bulunuyor.

6.000 mAh büyüklüğünde bir pil paketi ile çalışıyor ve 128 GB’a kadar dahili depolama sunuyor. Büyük pil kapasitesi, 5G ağ iletişimi desteğinin yanı sıra öne çıkan özelliklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Telefondaki MediaTek Dimensity 700 işlemci, 6GB RAM ve 128GB depolama ile eşleştirilmiş. Telefonun fiyatı ise kabaca 258 dolar.