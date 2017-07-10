ZTE V0840 özellikleri benchmark listesinde göründü

Daha önce China’s TENAA tarafından onaylanan ZTE V0840, şimdi bir benchmark listesinde görüldü. Geekbench’deki liste, cihazın Snapdragon 425 işlemci tarafından güçlendirildiğini ortaya koyuyor.

Yeni sızıntı ayrıca 3GB RAM ve Android 7.1.1 Nougat gibi diğer önemli ayrıntıları doğruluyor. TENAA 5 inç HD ekran 16GB / 32GB depolama seçenekleri, 8MP çift arka kamera ve 5MP ön kamera ortaya koydu, ancak bu özelliklerin dışında net bir bilgi yok.

Son olarak telefon 2,500mAh batarya ile birlikte gelecek. Henüz fiyat ve satışa çıkış tarihi hakkında bir bilgi mevcut değil.