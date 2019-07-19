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ZTE ve Huawei Arasındaki 5G Yarışı Devam Ediyor!

Ülkemizde henüz bulunmayan 5G alt yapısı, Avrupa ve Çin'de büyük önem arz ediyor. Çinli teknoloji devleri ürün yelpazisini genişletmek için yoğun çaba sarfediyor....

By Muhammed Arslan

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Xiaomi, Huawei, Oppo ve ZTE gibi bazı Çinli akıllı telefon üreticileri, akıllı telefon dünyasında en az bir 5G akıllı telefona sahipler. Hatta bu 5G modellerinin bazıları Avrupa’da bile piyasa sürüldü. Ama henüz Çin’de satın alınamıyor. Bunun nedeni, Çin’in 5G alt yapısının tam olarak yerine oturtulmamasından kaynaklıdır.

Ama genel olarak 5G destekli telefonların piyasaya sürülmesine bu durum engel olmuyor. Her bir teknoloji devi kendi ürün yelpasizini genişletmeye kendisini adadı. ZTE’in, Axon 10 Pro 5G modelinin 23 Temmuz’dan tanıtımını gerçekleştirecek.

Rezervasyonlar 23 Temmuz’dan itibaren başlıyor. Ama dağıtım söz konusu olduğunda şirket tarafından yapılan bir kelime bile yok. Öte yandan, Huawei birkaç gün önce Mate 20 X 5G‘nin 26 Temmuz’da satışa çıkacağını açıkladı. Bu, müşterilerin ZTE’den önce Huawei yapımı 5G modelini ele geçirebilecekleri anlamına geliyor.

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Huawei Mate 20 X 5G, birkaç gün önce TENAA tarafından onaylandı. Bugün, katlanabilir 5G telefonu, Mate X de nihayet onay aldı. Bu ikisinin dışında, sertifikalı iki adet 5G Huawei cihazı olduğu söyleniyor.

Bu modellere yakında Oppo, Vivo ve OnePlus gibi markaların diğer 5G telefonları da katılabilir. Xiaomi, Lenovo ve hatta Samsung’un 5G modellerinin Çin’deki ilk 5G sertifikasyon serisine dahil edilmediğine dikkat etmek önemlidir.

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