ZTE Watch GT Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

ZTE S30, ZTE S30 SE ve ZTE S30 Pro’nun yer aldığı yeni ZTE S30 serisinin yanı sıra ZTE, ZTE Watch GT adlı yeni bir akıllı saat duyurdu. Bu yazımızda saate dair tüm özellikleri bir araya getirdik.

ZTE Watch GT

Bu, şirketin 1,19 inç yuvarlak AMOLED 2,5D kavisli ekrana sahip yeni yuvarlak saatidir. Gövde ultra hafif alüminyum alaşımdan yapılmıştır ve ZTE’nin rahat ve hafif bir kullanım deneyimi sağladığını iddia ettiği yalnızca 30 gram ağırlığındadır.

ZTE Watch GT, açık havada koşu, kapalı alanda koşu, açık havada yürüyüş, açık havada bisiklet, spinning, yürüyüş, yüzme, yoga, kuvvet antrenmanı, basketbol, ​​futbol vb. dahil olmak üzere 16 adede kadar spor modunu destekler.

ZTE Watch GT, kalorilerinizi, hızınızı, adımlarınızı ve uyku izleme gibi olağan özelliklerin yanı sıra, çok modlu bir GPS konumlandırma sistemi ile birlikte gelir. GPS desteği sayesinde ZTE, yeni saatinin futbol moduna özel bir ısı haritası özelliği ekledi; burada saat, oyun konumlarınızı takip edecek ve stadyumda meşgul olduğunuz alanların bir ısı haritasını ortaya çıkaracak.

Bu, oyununuzu anlamak ve zaman içinde geliştirmek için gerçekten iyi bir özellik olabilir. Saat, anormal kalp atış hızı uyarıları ile birlikte 24 saatlik kalp atış hızı izlemeyi destekler. Ayrıca bir Kan Oksijen izleme sensörü ile birlikte gelir.

ZTE Watch GT, 5ATM su geçirmezlik sertifikasına sahiptir, böylece yüzerken bile takabilirsiniz. Saat ayrıca gelen aramalar, SMS, WeChat gibi bildirimleri gerçek zamanlı olarak gösterebilir. Uzaktan fotoğraf çekimi, müzik kontrolleri ve ekranı uyandırmak için bileği kaldır gibi diğer standart özelliklerin tümü yeni saatte mevcut.

ZTE, normal kullanımda 15 güne kadar ve ultra uzun pil ömrü modunda 23 güne kadar pil ömrü olduğunu iddia ediyor. ZTE Watch GT 599 yaklaşık 91 dolar fiyatla satılıyor.