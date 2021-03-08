ZTE, Yakında Yeni Telefonlar Piyasaya Sürecek!

ZTE, son zamanlarda muhteşem telefonlar üzerinde çalışıyor. Dünyanın ilk ekran içi parmak izi sensörlü telefonu Axon 20 geçtiğimiz aylarda resmiyet kazandı. Şirket, Axon 30’u da kısa zaman içinde piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni bir duyuruya göre yeni S serisi telefonlar da satışa sunulacak.

Yeni ZTE S serisi hakkında pek bir bilgi bulunmuyor. Telefon serisinin hangi segmenti hedef alacağı da kesin değil. Fakat bu serinin gençler için olacağı göz önüne alındığında, orta sınıf bir telefon serisi olabileceğini söyleyebiliriz.

ZTE’nin Mobil İş Birimi Başkanı Ni Fei, 2021’in yüksek kaliteli kaynaklar sunmaya, markaların inşasına yatırım yapmaya ve iş için yeni kanallar kurmaya devam etmeyi planladığını söyledi. 2021 yılının şirket için çok önemli bir yıl olduğunu da sözlerine ekledi.

Genç kesime odaklanan şirket, akıllı telefon pazarında kendini yeniden konumlandırmayı ve benzersiz ancak pazarlanabilir özelliklere sahip cihazları piyasaya sürmeyi hedefliyor. Şirketin yeni telefonları için sahiden sabırsızlaniyoruz.