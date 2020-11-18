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ZTE Yarın Yeni Telefonunu Tanıtacak!

ZTE, yarın bir lansman etkinliğine ev sahipliği yapacak. Şirketin yeni bir akıllı telefon piyasaya sürmesi bekleniyor..

Ayşen Sıla

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ZTE

ZTE, bu sabah yeni bir tanıtım yayınladı. Şirket, yeni bir akıllı telefon lansmanı için yarın yeni bir duyurunun yayınlanacağını da paylaştı. ZTE bu haberi, Çinli bir mikroblog web sitesi olan resmi Weibo hesabı aracılığıyla paylaştı.

Daha önce ZTE’den Lu Qianhao, şirketin Kasım ayında yeni bir akıllı telefon piyasaya sürmeyi planladığını açıklamıştı. Fakat şirket bu zamana kadar yalnızca bir tanıtım etkinliği düzenledi. Bu sebeple yarınki tanıtım etkinliğinde bir akıllı telefonun piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Yarın hangi akıllı telefon modelinin satışa çıkacağı bilinmiyor fakat şirket, bu ayın başlarında ZTE Blade A7s 2020‘yi piyasaya sürdü. Bu nedenle benzeri bir telefon da satışa sunulabilir.

ZTE

Nitekim dün, ZTE Blade A51’in canlı görüntülerini sizlerle paylaşmıştık. Telefon FCC sertifikasyon sürecinden de geçti. Yani ZTE Blade A51, yarın tanıtılabilir. Şirketin telefonla birlikte herhangi bir aksesuar da piyasaya sürmesi bekleniyor.

Yine de hangi telefonun tanıtılacağı kesin bilinmiyor. Telefonun genel özellikleri de hâlâ bir sır olarak saklanıyor. Yarınki lansmandan ve yepyeni etkinliklerden haberdar olmak için bizi takipte kalmayı unutmayın!

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KaynakSeogoog
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