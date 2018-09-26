ZTE Z18s Benchmark Sonuçları İlk Kez Ortaya Çıktı!

ZTE’nin bağlı kuruluşu Nubia, yeni Z18‘i akıllı telefon severlere tanıttı. Bir süredir tüm gözler kısa süre önce sızdırılan çift ekranlı Z18s deydi. Telefon, TENAA tarafından yayınlanan raporlardaki bazı resimler telefonun bir çok özelliğini gözler önüne sermişti. Bugün bir Çin benchmarkı çipset detaylarını Nubia severlere açıkladı.

Benchmark puanı, Nubia Z18s’in 8 GB RAM ile birlikte Snapdragon 845 üzerinde çalıştığını doğrularken ana ekranın Full HD + çözünürlüğü ve 19: 9 en-boy oranı olacak.

Bu puan durumu Master Lu olarak adlandırılmıştır ve Z18S‘nin 19: 9 görüntü oranıyla 2280 x 1080 piksel çözünürlüğüne sahip olduğunu bildiğimiz telefon NX616J model numarası ile satışa sunulmaya başlanacağı düşünülüyor.

Önceden onaylanmış diğer özellikler arasında 24 MP bir ana kamera ve diğer kamerası ise 16 MP özelliğe sahip olacak. TENAA raporuna göre telefonun sadece iki kamera olacak. Bu da nubia Z18s in ön taraftaki kameranın artık tarihe karışacağını gösteriyor. Bu, Z18’lerin piyasada bulunan telefonlar arasında bir çentiğe sahip olmayan en büyük ekran sahip telefon olabileceği anlamına geliyor.

Cihazın arka tarafında sadece iki tane kamera olduğu varsayılırsa , Meizu Pro 7 serisine benzer şekilde kendi selfieleriniz için ana bir kurulumu yapmanız sizler için daha iyi olabilir. Hala bir çok Nubia sever ZTE nubia’dan resmi bir açıklama beklemeye devam ediyor.