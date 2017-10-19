ZTE’nin Çift Ekranlı Axon M Resmi Olarak Yayınlandı

ZTE‘nin çift ekranlı akıllı telefonu hakkında ilk kez geçen ay bilgiler gelmeye başlamıştı. Şimdi, firma Axon M olarak bilinen cihazı resmen açıkladığı için nihayet ortaya çıktı.

Hadi yeni cihazın çift ekranının nasıl çalıştığını konuşalım. Şimdi, Axon M’de bulunan çift ekranları kullanmanın birkaç yolu var. İlk olarak, kullanıcının her ekranda birer tane olmak üzere iki uygulama çalıştırmasına izin veren Çift Mod. İkincisi, ikili ekranda görüntüyü birleştiren ve geniş bir 6.75 “tablet benzeri” ekran olan Genişletilmiş Mod. Sıradaki Ayna Modu, cihaz çadır modundayken genelde kullanılmalı, size ve başka bir kullanıcıya her birinde içeriği izlemek için bir ekran veriyor. Tahmin edebileceğiniz gibi, bir ayna görüntüsü oluşturmak için bir ekranda olanı başka birine kopyalıyor. Son olarak, telefonun katlandığı ve bir ekranlı standart bir akıllı telefon olarak kullanıldığı Geleneksel Mod bulunmakta.

Özelliklere gelince:

Çift 5.2-inç 1080p ekran

Qualcomm Snapdragon 821 işlemci

4GB RAM

MicroSD genişleme özelliğine sahip 32GB dahili depolama

Arka ve öne bakan kamera olarak kullanılmak üzere 20MP sensör

3180mAh pil

USB Tip C

Android 7.1.2

Eğer merak ediyorsanız ve daha fazla bilgi istiyorsanız, güncellemeler için ZTE ürün sayfasına bakabilirsiniz.