ZTE’nin Yeni Akıllı Telefonu 4,870mAh Pil İle Göründü

Yeni bir ZTE cihazı şimdi Çin’in TENAA sertifikasına sahip. ZTE A0620 olarak listelenen cihaz, 8 çekirdekli, 1.4GHz işlemci içeren bir ana kart ile güçlendirilmiş ve 5.2 inçlik bir HD ekrana sahip.

RAM seçenekleri arasında 3GB, 4GB ve hatta 8GB modelleri bulunurken, depolama seçenekleri ise 32GB ve 64GB kapasiteye sahip. Akıllı telefonda bir 13MP ana kamera ve 5MP ön kamera bulunuyor. 147 × 71 × 8.5mm ölçülerinde ve 160 gram ağırlığında olan telefon, 4.870mAh kapasitesinde büyük bir pil ile gelecek.

Liste, A0620’nin Android 7.1.1‘i kutudan çıkmış olarak çalıştıracağını ve siyah, altın ve gümüş renk seçenekleriyle geldiğini söylüyor. Arkada bir parmak izi sensörü var. Şu anda cihazın fiyatlandırması ve bulunabilirliği hakkında bir bilgi de bulunmuyor.