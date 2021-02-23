ZTE’nin Yeni Ekran Altı Teknolojisi Detaylandırıldı!

ZTE, akıllı telefonlar için ekran altı kamera teknolojisinin ilk uygulayıcılarından biri oldu. Şimdi, Çinli şirket teknolojiyi geliştirmiş gibi görünüyor ve bunu Axon 30 Pro akıllı telefonla tanıtacak.

Akıllı telefonun piyasaya sürülmesinden önce, ZTE’nin İş Birimi Başkanı ve Nubia Teknolojisi Başkanı Ni Fei, yeni nesil ekran altı kamera teknolojisinin MWC Shanghai’da tanıtılacağını doğruladı.

Ni Fei şimdi kişisel Weibo hesabında bize gelişmiş teknolojiye dair bir ipucu veren bir resim paylaştı. Ekran içi kameranın panelde daha az sorunu olduğu ve gelişmiş görüntü kalitesi sunduğu görülüyor.

Ekrandaki kamera sensörüne yönelik bu yeni teknolojinin, ekran altı 3B yapılandırılmış ışığı kullanan ilk teknoloji olması bekleniyor. ZTE Axon 30 Pro da bu yeni teknolojiyi kullanacak. Telefonun Qualcomm tarafından desteklenen, Snapdragon 888 işlemciye sahip olması bekleniyor.